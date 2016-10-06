В ООН предостерегли, что Россия может уничтожить восточное Алеппо к Рождеству – The Guardian

Спецпредставитель организации по Сирии сравнил ситуацию в городе с Сребреницей и Руандой.

Де Мистура обвинил Асада и Путина в использовании тысячи боевиков в Алеппо для оправдания убийств мирного населения. pravda-tv.ru

Восточная часть сирийского города, которую контролируют оппозиционные силы, может быть полностью уничтожен до Рождества, если "жестокие и постоянные" бомбежки России продолжатся.

Об этом, как сообщает The Guardian, предупредил специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По его словам, в сирийском городе разворачивается гуманитарная трагедия огромных масштабов. И миру нужно помешать "новой Сребренице, новой Руанде".

Де Мистура добавил, что он готов отправиться в восточную часть Алеппо и лично вывести тысячу исламистских боевиков из города, если это поможет остановить бомбардировки, которые проводят Россия и сирийский режим. Он добавил, что история жестко осудит Москву и Дамаск, если они пытаются использовать присутствие в городе 900 бывших боевиков террористической организации "Джабхат аль-Нусра" в качестве "легкого алиби", чтобы уничтожить часть города и убить тысячи мирных жителей. Он подчеркнул, что сейчас в той части города находится 275 тысяч человек, из них 100 тысяч – дети.

"Крайний срок – это максимум два или два с половиной месяца. За это время восточное Алеппо может быть полностью уничтожено. И тысячи сирийских мирных жителей, не террористов, будут убиты, ранены, а еще тысячи будут бежать и искать убежище", - сказал Де Мистура.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".