В ООН предложили ограничить право вето постоянных членов Совбеза

Такое решение необходимо принять, чтобы предотвратить преступления против человечности, заявил Зеид Раад аль Хусейн.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль Хусейн предупредил Россию по поводу применения зажигательного оружия при авиаударах по Алеппо.
"Ситуация в осажденном повстанцами восточном Алеппо требует новых смелых инициатив, включая предложение по ограничению права вето постоянными членами Совбеза ООН", - заявил аль Хусейн, сообщает Reuters.
Он также пояснил, что такое решение необходимо принять, чтобы предотвратить преступления, которые можно назвать военными и преступлениями против человечности.
Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что сирийская и российская авиация совершили серию атак против целей, защищенных международным правом, в том числе медицинских подразделений, сотрудников гуманитарных организаций и водных насосных станций.
В этом контексте он напомнил, что авиаудары в течение последних 10 дней по сирийскому Алеппо стали самыми интенсивными с 2011 года.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит проект резолюции с призывом в США и РФ обеспечить немедленное перемирие в сирийском Алеппо.
Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.
Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.
Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Reuters