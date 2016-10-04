В ООН предложили ограничить право вето постоянных членов Совбеза

Такое решение необходимо принять, чтобы предотвратить преступления против человечности, заявил Зеид Раад аль Хусейн.

Авиаудары в течение последних 10 дней по сирийскому Алеппо стали самыми интенсивными с 2011 года BBC

Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль Хусейн предупредил Россию по поводу применения зажигательного оружия при авиаударах по Алеппо.

"Ситуация в осажденном повстанцами восточном Алеппо требует новых смелых инициатив, включая предложение по ограничению права вето постоянными членами Совбеза ООН", - заявил аль Хусейн, сообщает Reuters.

Он также пояснил, что такое решение необходимо принять, чтобы предотвратить преступления, которые можно назвать военными и преступлениями против человечности.

Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что сирийская и российская авиация совершили серию атак против целей, защищенных международным правом, в том числе медицинских подразделений, сотрудников гуманитарных организаций и водных насосных станций.

В этом контексте он напомнил, что авиаудары в течение последних 10 дней по сирийскому Алеппо стали самыми интенсивными с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит проект резолюции с призывом в США и РФ обеспечить немедленное перемирие в сирийском Алеппо.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".