В ООН оценили ущерб экономики Сирии за все время вооруженного конфликта - почти 260 млрд долларов

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Сумма ущерба сирийской экономики будет только расти по мере продолжения конфликта.

Сумма ущерба экономики Сирии будет расти Агентство Анадолу

Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии подсчитала, что за все время войны экономика Сирии потеряла порядка 259 млрд долларов.

Об этом говорится в материале Владимира Кравченко "Что важно знать о конфликте в Сирии" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

В ходе сирийского конфликта были разрушены города и инфраструктура. Только туристический сектор, приносивший стране до 6 млрд долл., практически исчез. "В целом же ущерб, который понесла сирийская экономика за годы вооруженного противостояния, оценивается Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии в 259 млрд долл. Эта сумма будет только расти по мере продолжения конфликта, конца которого не видно", - говорится в статье.

Важно подчеркнуть также, что по данным ООН, беженцами стали 5 млн сирийцев. Еще 6,6 млн были вынуждены покинуть свои дома, но пока остаются на территории Сирии. Комментируя ситуацию, будучи еще Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Антониу Гутерреш заявил, что "это самый большой контингент беженцев из очага одного конфликта за все последнее поколение".

На данный момент, по оценкам Amnesty International и UNICEF, в Сирии — гуманитарная катастрофа. Ведь около 900 тыс. жителей осажденных правительственными войсками городов не хватает воды, еды, медикаментов. Сирийские же солдаты не пропускают колонны с продовольствием. Многие сирийцы остались без крыши над головой, а медики не в состоянии лечить больных и раненых.

Подробнее о причинах, участниках и ходе сирийской войны читайте в проекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".