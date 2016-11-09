В окружении Трампа есть как пророссийские республиканцы, так и друзья Украины – эксперт

По мнению Каратницкого, новый президент не долго будет лояльным к России.
Так результат выборов президента США прокомментировал эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий на своей странице в Facebook. Он также обратил внимание на то, что Трамп поддерживает серьезное военное развитие США. Хотя его неопытность во внешней политике создаст неопределенность.
"Сначала Трамп, вероятно, попытается найти компромисс с Россией. В это же время, он очертит четкие границы для международного авантюризма Путина. Если Путин переступит через них, Трамп, вероятно, ответит как ястреб, а не как голубь", - написал Каратницкий.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.ZN.UA