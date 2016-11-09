В окружении Трампа есть как пророссийские республиканцы, так и друзья Украины – эксперт

По мнению Каратницкого, новый президент не долго будет лояльным к России.

Трамп может четко очертить границы российского авантюризма. Flickr/Michael Vadon

Сегодня четко можно сказать, чтоокружают очень разные люди. С одной стороны, есть пророссийские "голуби мира", такие как генерал Майкл Флинн. А с другой – "ястребы" национальной безопасности, такие как Нют Грингч и сенатор Джефф Сешнс. Они требуют передать Украине летальное вооружение, чтобы она могла защитить себя от России.

Так результат выборов президента США прокомментировал эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий на своей странице в Facebook. Он также обратил внимание на то, что Трамп поддерживает серьезное военное развитие США. Хотя его неопытность во внешней политике создаст неопределенность.

"Сначала Трамп, вероятно, попытается найти компромисс с Россией. В это же время, он очертит четкие границы для международного авантюризма Путина. Если Путин переступит через них, Трамп, вероятно, ответит как ястреб, а не как голубь", - написал Каратницкий.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.