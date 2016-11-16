Топ Новости
<
>

В Оклахома-сити закрыли аэропорт из-за стрельбы

16 ноября в 01:59

Полиция подтвердила смерть одного человека. 

Оклахома стрельба
Полиция ищет стрелка в аэропорту Оклахомы
dailymail.co.uk

В аэропорту американского города Оклахома-сити произошла стрельба, в ходе которой погиб один человек – сотрудник аэропорта. 

Стрелявших пока не обнаружили. Здание аэропорта оцеплено вооруженными полицейскими, сообщает Dailymail.

По данным СМИ, полиция в ходе расследования инцидента обнаружила "гнездо снайпера" в районе гаражей возле парковки аэропорта, однако департамент полиции Оклахома официально пока не подтвердил эту информацию. 

Пассажиры аэропорта укрылись в безопасном месте, улицы и трассы, ведущие к аэропорту, заблокированы, сам аэропорт закрыт на неопределенное время.

Аэропорт города Оклахома имени Уилла Роджерса ежедневно обслуживает около 150 рейсов численностью 7-8 тысяч пассажиров. 

Читайте также: Калифорнийский стрелок хорошо вооружен и находится на свободе - полиция

Напомним, в ночь на 8 июля во время беспорядков, спровоцированных убийством двух афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане, темнокожий преступник открыл огонь из снайперской винтовки по стражам порядка. Три офицера погибли на месте, еще двое позднее скончались в больнице.

В ходе спецоперации стрелок был заблокирован на подземной стоянке и ликвидирован с помощью полицейского робота.

По материалам: dailymail.co.uk
Читайте также
Тэги аэропорт полиция Оклахома город пассажиры стрельба улица закрытие обслуживание тысяча
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.01
EUR 28.00
Последние новости