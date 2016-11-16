В Оклахома-сити закрыли аэропорт из-за стрельбы

Полиция подтвердила смерть одного человека.

Полиция ищет стрелка в аэропорту Оклахомы dailymail.co.uk

В аэропорту американского города Оклахома-сити произошла стрельба, в ходе которой погиб один человек – сотрудник аэропорта.

Стрелявших пока не обнаружили. Здание аэропорта оцеплено вооруженными полицейскими, сообщает Dailymail.

По данным СМИ, полиция в ходе расследования инцидента обнаружила "гнездо снайпера" в районе гаражей возле парковки аэропорта, однако департамент полиции Оклахома официально пока не подтвердил эту информацию.

Пассажиры аэропорта укрылись в безопасном месте, улицы и трассы, ведущие к аэропорту, заблокированы, сам аэропорт закрыт на неопределенное время.

Аэропорт города Оклахома имени Уилла Роджерса ежедневно обслуживает около 150 рейсов численностью 7-8 тысяч пассажиров.

Напомним, в ночь на 8 июля во время беспорядков, спровоцированных убийством двух афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане, темнокожий преступник открыл огонь из снайперской винтовки по стражам порядка. Три офицера погибли на месте, еще двое позднее скончались в больнице.

В ходе спецоперации стрелок был заблокирован на подземной стоянке и ликвидирован с помощью полицейского робота.