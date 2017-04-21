В ОБСЕ призвали к пересчету голосов на референдуме в Турции

Пересчет голосов может повысить доверие общества к избирательному процессу и результатам голосования.

Анкара раскритиковала отчет ОБСЕ по референдуму Anadolu Agency

Директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил о необходимости пересчета голосов на конституционном

В интервью немецкому изданию Heilbronner Stimme, опубликованному 20 апреля, Линк высказал мнение, эта мера могла бы повысить доверие общества к избирательному процессу и результатам голосования.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что официальная Анкара подвергла жесткой критике отчет ОБСЕ по референдуму.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.