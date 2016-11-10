В ОБСЕ отметили агрессивный тон избирательной кампании в США

Один из кандидатов сделал ряд нетолерантных заявлений о женщинах и меньшинствах.

Наблюдатели ОБСЕ указали на недостатки завершившейся в США избирательной кампании

Избирательная кампания нахарактеризовалась личными нападками на кандидатов, нетолерантной риторикой, а также препятствиями при регистрации на выборах для отдельных категорий граждан, отмечается в отчете международной избирательной наблюдательной миссии ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что выборы были организованы и проведены компетентно и профессионально, включая день выборов, несмотря на очереди на некоторых участках и сбои в работе оборудования для голосования.

Согласно выводам ОБСЕ, динамичная президентская компания прошла в соответствии с обязательствами по соблюдению основных демократических прав и свобод. Два основных кандидата предлагали отчетливые политические альтернативы, но часто прибегали к резкой риторике и персональным нападкам на оппонента.

Кроме того, один из кандидатов часто делал нетолерантные заявления о женщинах, меньшинствах и людях с ограниченными возможностями.

Оба кандидата в ходе кампании столкнулись со скандалами, которые спровоцировали широкие общественные дискуссии по поводу их пригодности к работе на должности президента.

Третьи кандидаты в ходе кампании получили минимум внимания.

Наблюдательная миссия ОБСЕ вела мониторинг выборов в США силами 298 избирателей на 932 избирательных участках в 33 штатах.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

После его победы в США начались акции протеста. В частности в Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".

Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.