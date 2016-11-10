В ОБСЕ отметили агрессивный тон избирательной кампании в США

Один из кандидатов сделал ряд нетолерантных заявлений о женщинах и меньшинствах.
Наблюдатели отметили, что выборы были организованы и проведены компетентно и профессионально, включая день выборов, несмотря на очереди на некоторых участках и сбои в работе оборудования для голосования.
Согласно выводам ОБСЕ, динамичная президентская компания прошла в соответствии с обязательствами по соблюдению основных демократических прав и свобод. Два основных кандидата предлагали отчетливые политические альтернативы, но часто прибегали к резкой риторике и персональным нападкам на оппонента.
Кроме того, один из кандидатов часто делал нетолерантные заявления о женщинах, меньшинствах и людях с ограниченными возможностями.
Оба кандидата в ходе кампании столкнулись со скандалами, которые спровоцировали широкие общественные дискуссии по поводу их пригодности к работе на должности президента.
Третьи кандидаты в ходе кампании получили минимум внимания.
Наблюдательная миссия ОБСЕ вела мониторинг выборов в США силами 298 избирателей на 932 избирательных участках в 33 штатах.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
После его победы в США начались акции протеста. В частности в Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".
Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.ZN.UA