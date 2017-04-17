В ОБСЕ объявили о не соответствии референдума в Турции стандартам

Наблюдатели заметили ряд нарушений во время голосований.

В ОБСЕ заметили грубые нарушения на референдуме в Турции. Anadolu Agency

Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на

Об этом, как сообщает Associated Press, сказала представитель ОБСЕ Тана де Зулета. Также международная группа наблюдателей указала, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Кроме того, были случаи запугивания оппонентов конституционной реформы, которая наделит президента Раджепа Тайипа Эрдогана большей властью.

Учитывая все это, Тана де Зулета подчеркнула, что турецкий референдум "не дотягивал до полноценного соблюдения стандартов", о чем заявили власти Турции.

Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности за зачисление бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.