В обмен на реформы Афганистан получит 15 миллиардов долларов

Главным донором Афганистана станут страны-члены ЕС.
Главным донором в рамках программы помощи Афганистану станут страны-члены ЕС: они готовы ежегодно выделять до 1,2 миллиарда евро. В частности, германия Германия пообещала в течение четырех лет перечислить Афганистану 1,7 миллиарда евро. Берлин связывает предоставление средств с соглашением между ЕС и Кабулом, по которому в страну могут быть возвращены около 80 тысяч мигрантов, которым европейские страны отказали в предоставлении убежища. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что надеется на честную сделку с Кабулом. А верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини отвергла подобные выводы, заявив, что финансовая помощь Афганистану никак не связана с миграционным вопросом. Дипломат назвала помощь это "инвестицией в будущее ЕС".
Последний пакет международной финансовой поддержки Афганистану предусматривал выделение 16 миллиардов долларов в течение четырех лет - с 2012 по 2016 год. Именно такая сумма была необходима для восстановления и развития страны. Основными донорами Афганистана были США, Япония, Германия и Великобритания.
Как сообщалось, В декабре 2015 года министры иностранных дел стран НАТО приняли решение оставить свой контингент в Афганистане до конца 2016 года.Deutsche Welle (Русская редакция)