В обмен на реформы Афганистан получит 15 миллиардов долларов

Главным донором Афганистана станут страны-члены ЕС.

Афганистан получит солидную сумму от западных доноров eurasianet.org

Афганистан получит от международных доноров 15,2 млрд долларов в обмен на видимые результаты политических и социально-экономических реформ. Ежегодно до 2020 года страна будет получать около 3,8 млрд долларов решили участники международной конференции по Афганистану, прошедшей в Брюсселе в среду. От Кабула ожидают нормализации ситуации с соблюдением прав человека, борьбы с коррупцией и прекращения борьбы за власть внутри руководства страны, сообщает DW.

Главным донором в рамках программы помощи Афганистану станут страны-члены ЕС: они готовы ежегодно выделять до 1,2 миллиарда евро. В частности, германия Германия пообещала в течение четырех лет перечислить Афганистану 1,7 миллиарда евро. Берлин связывает предоставление средств с соглашением между ЕС и Кабулом, по которому в страну могут быть возвращены около 80 тысяч мигрантов, которым европейские страны отказали в предоставлении убежища. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что надеется на честную сделку с Кабулом. А верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини отвергла подобные выводы, заявив, что финансовая помощь Афганистану никак не связана с миграционным вопросом. Дипломат назвала помощь это "инвестицией в будущее ЕС".

Последний пакет международной финансовой поддержки Афганистану предусматривал выделение 16 миллиардов долларов в течение четырех лет - с 2012 по 2016 год. Именно такая сумма была необходима для восстановления и развития страны. Основными донорами Афганистана были США, Япония, Германия и Великобритания.

Как сообщалось, В декабре 2015 года министры иностранных дел стран НАТО приняли решение оставить свой контингент в Афганистане до конца 2016 года.