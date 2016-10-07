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В Нью-Йорке вывесили огромный баннер с "миротворцем" Путиным – The Guardian

7 октября в 17:38

Полиция ищет, кто повесил возмутительный огромный баннер с российским президентом.

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В Нью-Йорке на мосту появился гигантский баннер с Путиным.
Twitter/YouBredRaptors
Баннер с фото Владимира Путина неожиданно появился на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. На нем российский президент изображен на фоне российского флага. А в нижней части баннера крупными буквами написано "Миротворец".

Об этом сообщает The Guardian, добавляя, что размеры изображения – примерно 9 на 6 метров. Полиция сняла баннер с моста после того, как кто-то из жителей американского города позвонил и пожаловался на его появление. Через полчаса после звонка гигантское изображение Путина демонтировали.

Однако, кто и зачем его повесил на Манхэттенском мосту не известно. Полиция изучает видео с камер наблюдения неподалеку. Россию и ее президента сегодня трудно назвать словом "миротворец". Ведь российская война против Украины и вмешательство в конфликт в Сирии свидетельствуют об обратном. Напомним, что недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Заявив, что Москва причастна к совершении военных преступлений представители Британии, США и Франции вышли из зала заседания Совета безопасности прежде, чем начал говорить представитель сирийского режима.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция Россия Путин Нью-Йорк
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