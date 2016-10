В Нью-Йорке состоялась церемония вручения Пулитцеровских премий

В одной из самых престижных номинаций "За служение обществу" награду получило агентство Associated Press, благодаря публикациям которого удалось спасти более двух тысяч человек.

В США вручили Пулитцеровскую премию newmusicbox.org

В Колумбийском университете в Нью-Йорке состоялась 100-я, юбилейная церемония вручения Пулитцеровской премии , которая считается самой известной и престижной американской наградой в области журналистики и литературы.

Премия вручалась в 21 номинации, сообщает ТАСС. Самые престижные из них – следующие.

Одна из наиболее почетных номинаций носит название "За служение обществу", Эту премию получило агентство Associated Press за серию материалов об использовании рабского труда в рыбоперерабатывающей промышленности в Индонезии и Таиланде. После этих публикаций в связи с резонансом удалось осободит свыше 2 тысяч человек, а "рабовладельцы" отданы под суд. В номинации "международная журналистка" победила журналист Алисса Рубин, которая опубликовала в газете The New York Times серию статей о судьбах женщин в Афганистане.

В номинации за "Оперативное освещение события" награждены журналисты газеты The Los Angeles Times. Они в 2015 году сообщали о теракте в городе в Сан-Бернардино (штат Калифорния), в результате которого 14 человек погибли, более 20 получили ранения

В категории "Национальная новость" лауреатами стали сотрудники газеты "Вашингтон пост" за масштабное и детальное расследование случаев убийств, совершенных в 2015 году американскими полицейскими.

Премию за лучшую новостную фотографию разделили фотографы Thomson Reuters и New York Times (Маурицио Лима, Сергей Пономарев, Тайлер Хикс и Даниель Эттер) за освещение кризиса беженцев в Европе.

Лучшим художественным произведением был признан "Сочувствующий" (The Sympathizer), дебютная работа Вьета Тана Нгуена (Viet Thanh Nguyen). Роман, названный книгой года по версии New York Times Book Review, Wall Street Journal, Washington Post и многих других изданий, рассказывает о человеке, в котором на фоне войны во Вьетнаме соперничают преданность коммунистической идее и верность товарищам по армии.

Лучшей книгой по истории Соединенных Штатов стала "Тропы Кастера: жизнь на рубеже новой Америки" известного биографа Тиджея Стайлса, уже получившего Пулитцеровскую премию в 2010 году. "Тропы" раскрывают личность американского кавалериста XIX века Джорджа Армстронга Кастера, который прославился своим бесстрашием и безразличием к потерям, и предлагает по-другому взглянуть на человека, стоявшего у истоков новой эпохи, но так и не сумевшего к ней адаптироваться.

Приз за лучшую биографию достался журналисту New Yorker Уильяму Финнегану, известному материалами о расизме и международной политике. Однако Пулитцеровскую премию Финнеган получил за книгу "Дикие дни: жизнь серфера" (Barbarian Days: A Surfing Life) – "историю приключений, интеллектуальную автобиографию, социальное повествование, дорожное кино в литературе и необыкновенное исследование становления мастера в суровом и малопонятном искусстве".

Лучшим произведением нехудожественной литературы была названа книга "Черные флаги. Восход ИГИЛ" (Black Flags: The Rise of ISIS), автор Джоби Уоррик. Книга повествует о том, как зачатки воинствующего исламизма, который мы сегодня знаем как "Исламское государство", зародились в иорданской тюрьме, а затем распространились благодаря нечаянной помощи двух американских президентов.

Пулитцеровская премия была учреждена известным газетным магнатом, основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847-1911). Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени. Впервые награды были вручены в 1917 году.

Премия, составляющая 10 тыс. долларов, вручается ежегодно. Награда "За служение обществу" не имеет денежного выражения, ее лауреат получает золотую медаль.