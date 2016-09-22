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В Нью-Йорке снесли памятник Ленину

22 сентября в 03:55

Ленин "смотрел" с крыши многоэтажки на символ капитализма Таймс-сквер.

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Ленин смотрел на символ капитализма Фото ЛІГА.net

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Ленин смотрел на символ капитализма
ЛІГА.net
В Нью-Йорке демонтировали памятник Ленину. Шестиметровая статуя стояла на крыше 13-этажного здания Рэд-сквер на Хаустон-стрит в Нижнем Манхэттене.

Памятник был установлен на крыше жилого здания в 1994 году, после завершения строительства дома. Совладелец здания нашел статую на одной из дач в Подмосковье, сообщает "Радио Свобода".

Статую сделал скульптор Юрий Герасимов незадолго до распада СССР, а ныне памятник демонтировали, скорее всего, из-за продажи жилого комплекса.

В 1997 году совладелец здания Майкл Шоул рассказал в интервью Times, что Ленин с крыши Рэд-Сквер "глядит" на символ капитализма Таймс-сквер. 

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ЛІГА.net
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ЛІГА.net
Ленин Нью-Йорк
ЛІГА.net
Ленин Нью-Йорк
ЛІГА.net

Смотрите фото: В Запорожье демонтируют самый большой памятник Ленину в Европе: онлайн-трансляция

Как сообщалось, в Украине по состоянию на середину июля 2016 года демонтировано 1224 памятника Ленину. 

По материалам: Радио Свобода
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