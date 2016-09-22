В Нью-Йорке снесли памятник Ленину

Ленин "смотрел" с крыши многоэтажки на символ капитализма Таймс-сквер.

Ленин смотрел на символ капитализма ЛІГА.net

В Нью-Йорке демонтировали памятник Ленину. Шестиметровая статуя стояла на крыше 13-этажного здания Рэд-сквер на Хаустон-стрит в Нижнем Манхэттене.

Памятник был установлен на крыше жилого здания в 1994 году, после завершения строительства дома. Совладелец здания нашел статую на одной из дач в Подмосковье, сообщает "Радио Свобода".

Статую сделал скульптор Юрий Герасимов незадолго до распада СССР, а ныне памятник демонтировали, скорее всего, из-за продажи жилого комплекса.

В 1997 году совладелец здания Майкл Шоул рассказал в интервью Times, что Ленин с крыши Рэд-Сквер "глядит" на символ капитализма Таймс-сквер.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на середину июля 2016 года демонтировано 1224 памятника Ленину.