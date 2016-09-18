В Нью-Йорке на Манхэттене произошел взрыв, ранены 29 человек

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Инцидент мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое было спрятано в урну.

Взрыв произошел в районе Челси на Манхэттене, около станции метро "23-я улица"

В Нью-Йорке на северо-западе Нижнего Манхэттена около 20:30 по местному времени (3:30 по киевскому времени) произошел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 29 человек, сообщает Reuters

Взрыв произошел в районе Челси на Манхэттене, около станции метро "23-я улица", между шестой и седьмой авеню. Причины случившегося пока не ясны. Утечку газа из списка возможных причин уже исключили. В тоже время, телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое было спрятано в урну.

Взрыв был преднамеренным, заявляют власти, однако пока не связывают его с терроризмом. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал. Туда направлены машины скорой помощи и пожарные бригады, территория оцеплена.

Ранее в Нью-Йорке в аэропорту проведели эвакуацию из-за сообщений о выстрелах. Позже стало известно, что полиция не обнаружила свидетельств стрельбы и подозрительных предметов.