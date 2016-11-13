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В Новой Зеландии землетрясение вызвало цунами

13 ноября в 16:55

Волны цунами ударили по Южному острову Новой Зеландии после мощных подземных толчков.

Землетрясение в Новой Зеландии
Сообщений о жертвах и разрушениях от нового землетрясения и цунами не поступало
Магнитуда подземных толчков у берегов Новой Зеландии, по данным Геологической службы США, - 7,4.

Сообщений о жертвах и разрушениях от нового землетрясения и цунами пока не поступало.

Волна цунами дошла до побережья через 2:00 после толчков. Власть указывает, что первые волны могут быть не самыми сильными. Жителей предупредили перебраться во внутренние районы страны или добраться высоких мест на побережье.

Напомним, 3 ноября в Италии произошло новое землетрясение. Ночные подземные толчки ощущались в Риме. Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.

По материалам: BBC Україна
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Тэги цунами Зеландия землетрясение
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