В Новой Зеландии землетрясение вызвало цунами

Волны цунами ударили по Южному острову Новой Зеландии после мощных подземных толчков.
Сообщений о жертвах и разрушениях от нового землетрясения и цунами пока не поступало.
Волна цунами дошла до побережья через 2:00 после толчков. Власть указывает, что первые волны могут быть не самыми сильными. Жителей предупредили перебраться во внутренние районы страны или добраться высоких мест на побережье.
Напомним, 3 ноября в Италии произошло новое землетрясение. Ночные подземные толчки ощущались в Риме. Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.BBC Україна