В Новой Зеландии произошло три мощных землетрясения за сутки

По предварительным данным, погибли два человека.

Жертвами землетрясения в Новой Зеландии стали 2 человека

Новой Зеландии за последние сутки произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, сильно пострадавшего от землетрясения в 2011 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км, сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную геологическую службу США.

После одного из землетрясений к берегам Новой Зеландии подошло цунами, высота волн достигала 2,5 метров. Многие школы и предприятия в понедельник, 14 ноября, остались закрытыми. Прекращено движение поездов и паромов. Повреждены многие здания.

Как сообщает Русская служба ВВС, по предварительным данным, жертвами землетрясения стали два человека.

Новая Зеландия входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.

Напомним, 3 ноября в Италии произошло новое землетрясение. Ночные подземные толчки ощущались в Риме. Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.