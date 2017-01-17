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В Норвегии высадились американские морпехи

17 января в 04:12

Высадка произошла впервые со времен Второй мировой войны.

АРмия США Арктика
Амеркианские военные будут учиться выживать в условиях норвежской зимы
http://topwar.ru/
Триста морских пехотинцев из США высадились в Норвегии, где остануться на год, чтобы обучиться ведению боевых действиях в зимних условиях.

Высадка американских военных, которых не было в Норвегии со времен Второй мировой войны,  раздражает Россию, пишет Reuters.

Представитель норвежского командования заявил, что американцы "в течение первых четырех месяцев они будут проходить базовые зимнее тренировки, они научатся справляться с лыжами и выживать в арктических условиях. Это не касается России".

Также планируется, что американцы примут участие в учениях Joint Viking, в них будут задействованы и военные из Великобритании.

В то же время, в посольстве России в Осло не понимают для чего американские войска прибыли в Норвегию.

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Ранее сообщалось, что военные из США также прибыли в Польшу, в рамках первого размещения американских сил в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Они будут выполнять роль сдерживания против России, которая аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. Тем временем, страны Балтийского региона также чувствуют себя в опасности из-за того, что Россия развернула ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в соседних к ним Калининградской области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги американец Норвегия Россия война США
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