В Норвегии высадились американские морпехи

Высадка произошла впервые со времен Второй мировой войны.
Высадка американских военных, которых не было в Норвегии со времен Второй мировой войны, раздражает Россию, пишет Reuters.
Представитель норвежского командования заявил, что американцы "в течение первых четырех месяцев они будут проходить базовые зимнее тренировки, они научатся справляться с лыжами и выживать в арктических условиях. Это не касается России".
Также планируется, что американцы примут участие в учениях Joint Viking, в них будут задействованы и военные из Великобритании.
В то же время, в посольстве России в Осло не понимают для чего американские войска прибыли в Норвегию.
Hundreds of U.S. Marines land in Norway, irking Russia https://t.co/cSrUceoQVE pic.twitter.com/LdajHzGBqp— Reuters Top News (@Reuters) 16 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что военные из США также прибыли в Польшу, в рамках первого размещения американских сил в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году.
Они будут выполнять роль сдерживания против России, которая аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. Тем временем, страны Балтийского региона также чувствуют себя в опасности из-за того, что Россия развернула ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в соседних к ним Калининградской области.ZN.UA