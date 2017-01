В Норвегии высадились американские морпехи

Триста морских пехотинцев из США высадились в Норвегии, где остануться на год, чтобы обучиться ведению боевых действиях в зимних условиях.

Высадка американских военных, которых не было в Норвегии со времен Второй мировой войны, раздражает Россию, пишет Reuters.

Представитель норвежского командования заявил, что американцы "в течение первых четырех месяцев они будут проходить базовые зимнее тренировки, они научатся справляться с лыжами и выживать в арктических условиях. Это не касается России".

Также планируется, что американцы примут участие в учениях Joint Viking, в них будут задействованы и военные из Великобритании.

В то же время, в посольстве России в Осло не понимают для чего американские войска прибыли в Норвегию.

Hundreds of U.S. Marines land in Norway, irking Russia https://t.co/cSrUceoQVE pic.twitter.com/LdajHzGBqp