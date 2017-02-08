В Нигерии пираты напали на судно, среди заложников украинец

Похищены также семеро граждан РФ.

Морские пираты периодические захватывают судна и берут заложников с целью выкупа naharnet.com

В территориальных водах Нигерии пираты нападали на судно BBC Caribbean.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины", — сообщает посольство РФ в Нигерии.

По данным Международного морского бюро, нападения морских пиратов в мире сократились до рекордно низкого количества. Активность пиратов постоянно снижается с 2012 года.

Самые опасные, сомалийские пираты наиболее активно действовали в период с 2005 по 2012 год. С 2008 по 2012 год, когда они захватили 170 судов с 3 400 членами экипажа, были убиты 25 моряков. Еще 37 умерли от голода или покончили с собой в плену. По данным ряда СМИ, после 2012 года пираты Сомали не сумели захватить ни одного судна. До этого за семь лет они смогли заработать на выкупах за пленников около 400 млн долларов.

Пираты также действуют и в Нигерии.Так в октябре 2012 года в плену у нигерийцев оказались двое украинских моряков, которых удалось освободить.