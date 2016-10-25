В Нидерландах предложили два варианта судебного процесса на виновниками катастрофы МН17

Оба варианта являются "сложными" и имеют "юридические преграды".

В Голландии думают, как именно судить виновных в катастрофе МН17

Правительство Нидерландов рассматривает два варианта будущего судебного процесса на виновниками катастрофы малазийского пассажирского авиалайнера рейса МН17 в небе над Донбассом. Оба варианта в своем письме к парламенту Нидерландов описал министр юстиции страны Ард ван дер Стюр, сообщает Укринформ со ссылкой на голландское издание AD.nl.

Отмечается, что оба варианта являются "сложными" и имеют "юридические преграды".

"Прорабатывается две опции. Первая фокусируется на международном трибунале. Вторая предусматривает проведение национального судебного процесса одной из стран, которая участвует в международной совместной следственной группе", - сказано в сообщении голландского издания.

Ожидается, в рамках второго варианта рассматривается возможность, что этим процессом будут заниматься Нидерланды.

Ранее сообщалось, что имена виновных в атаке на малазийский "Боинг", сбитый над территорией оккупированного Донбасса в 2014 году, могут быть подтверждены до конца 2016 года, считает министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

В сентябре 2016 года международные следователи подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.