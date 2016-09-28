В НАТО призывают РФ принять меры для прекращения насилия в Алеппо

Проправительственные войска в Сирии начали наземную операцию в Алеппо.

Столтенберг призывает Россию принять меры для прекращения насилия в сирийском Алеппо

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию принять меры для прекращения насилия в сирийском Алеппо.

"Эта ужасная атака потрясла нас всех. Насилие, которое мы также видели во время нападения на колонну гуманитарную помощь, неприемлемы. Это наглое нарушение международного права, свидетельствует о необходимости искать дипломатические и мирных решений относительно кризиса в Сирии. Я присоединяюсь к международным призывам к России, чтобы она продемонстрировала реальные усилия для прекращения насилия и доставки гуманитарной помощи в Алеппо", - сказал Столтенберг.

Накануне российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо. Ранее сообщалось о том, что умеренные группы сирийских повстанцев не доверяют России после варварских бомбежек Алеппо. Они считают, что у РФ нет права принимать участие в каких-либо мирных инициативах в Сирии.

В Сирии проправительственные войска во вторник, 27 сентября, начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч гражданских лиц.

Сирийская армия 22 сентября анонсировала операцию по восстановлению контроля над восточной частью Алеппо. Это произошло на следующий день после прекращения перемирия, достигнутого при посредничестве России и США. Обе стороны обвинили друг друга в прекращении режима тишины.

После этого сирийская и российская авиация наносили удары по восточным пригородам Алеппо, в результате чего, по сообщениям наблюдателей по правам человека в Сирии, погибли более 200 человек.

Силы сирийского президента Башара аль-Асада заняли центр города, с 2012 года разделено. Проправительственные силы контролируют западную часть Алеппо, повстанцы - восточную.