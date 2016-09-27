В НАТО признали, что Запад проигрывает в информационной войне против России

Москва использует свободу прессы в западных странах для распространения дезинформации.

В НАТО призвали союзников на Западе эффективнее бороться с российской пропагандой. telegraf.com.ua

Командованиепризвало западных союзников активнее бороться с распространением дезинформации, которой Россия сопровождает свои военные авантюры.

Об этом сообщает "Голос Америки", напоминая, что когда в Крыму появились российские военные без опознавательных знаков, Москва отрицала, что это ее солдаты. Только когда аннексия была завершена, российская власть признала, что отправила армию в соседнюю страну.

Директор НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что Запад пытается догнать Россию, ИГИЛ и даже Китай.



"Технология - наша. Локомотивы рынка находятся в наших странах. И тем не менее, мы ведем эту дискуссию, чувствуя, что нас к этому исподволь подталкивают разные игроки: Россия, "Исламское государство", а также, хотя менее заметно, Китай", - сказал он.

В это же время, старший редактор журнала The Economist Эдвард Лукас обратил внимание на российский пропагандистский телеканал Russia Today и подчеркнул, что его работу нельзя считать журналистикой.

"Россия действительно уловила суть атмосферы времен "пост-правды", и теперь они врут абсолютно беспардонно. Они понимают слабость наших СМИ в эпоху после Холодной войны, которая заключается в том, что для нас справедливость преобладает над правдой", - сказал Лукас, добавив, что Западу следует больше работать над "гигиеной в социальных сетях", в которых российские тролли размещают большое количество ложных сообщений.

В это же время, в НАТО говорят, что Россия видит в информационной стратегии один из ключевых столпов планирования конфликтов, в то время как Запад отстает в этом вопросе.



"Мы дальше боремся где-то на обочине, хотя работа в сфере стратегических коммуникаций правильно финансируется и чрезвычайно дешевая по сравнению с другими расходами", - сказал руководитель стратегических коммуникаций НАТО Марк Лейти.

Ранее издание The Economist писало, что российская пропаганда лишь притворяется популярность в соцсетях. Среди каждых 50 учетных записей, которые распространяют сообщения российского телеканала, 16 делают это так систематически, что можно с высокой достоверностью подтвердить, что они – "боты".