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В НАТО отвергли российскую обеспокоенность размещением танков в Польше

13 января в 16:31

В альянсе считают, что действуют "взвешенно".

Солдаты США в Польше
В НАТО отвергают обеспокоенность России размещением американских танков в Польше.
Радио Польша
Заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемуллер отвергла заявления Кремля о том, что размещение бронетехники в Польше составляет угрозу для России.

Как сообщает New York Times, Готтемуллер подтвердила, что знает об обеспокоенности России действиями НАТО. Но она подчеркнула, что альянс ведет себя "взвешено" и "пропорционально". При этом, она добавила, что НАТО заинтересован в диалоге с российской стороной.

Солдаты США прибыли в Польшу в рамках первого размещения американских сил в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Они будут выполнять роль сдерживания против России, которая аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. Тем временем, страны Балтийского региона также чувствуют себя в опасности из-за того, что Россия развернула ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в соседних к ним Калининградской области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Польша НАТО
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