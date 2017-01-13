В НАТО отвергли российскую обеспокоенность размещением танков в Польше

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В альянсе считают, что действуют "взвешенно".

В НАТО отвергают обеспокоенность России размещением американских танков в Польше. Радио Польша

Заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемуллер отверглао том, что размещение бронетехники в Польше составляет угрозу для России.

Как сообщает New York Times, Готтемуллер подтвердила, что знает об обеспокоенности России действиями НАТО. Но она подчеркнула, что альянс ведет себя "взвешено" и "пропорционально". При этом, она добавила, что НАТО заинтересован в диалоге с российской стороной.

Солдаты США прибыли в Польшу в рамках первого размещения американских сил в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Они будут выполнять роль сдерживания против России, которая аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. Тем временем, страны Балтийского региона также чувствуют себя в опасности из-за того, что Россия развернула ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в соседних к ним Калининградской области.