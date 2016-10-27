В НАТО готовы провести новую встречу с Россией на уровне послов

Диалог с Кремлем очень важен, заявил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг сообщил о готовности НАТО продолжать диалог с РФ

Страны-члены НАТО готовы провести с Россией встречу на уровне послов в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсуждали недавнюю военную активность вблизи границ НАТО, включая проведение учений Кавказ-2016, а также российское развертывание ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. Мы обеспокоены поведением России. Но диалог тем более важен, когда напряженность высока. Члены НАТО готовы провести встречу на уровне послов России и НАТО в ближайшее время", – цитирует "Громадське" заявление генсека на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса.

На конференции Столтенберг также сообщил, что 16 стран-членов НАТО согласились присоединиться к формированию батальонов Альянса в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.