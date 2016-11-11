В Мосуле ликвидированы свыше 1300 боевиков ИГИЛ с момента начала штурма города

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Штурм иракской "столицы" ИГИЛ начался в октябре.

С начала января 2016 года по меньшей мере 4446 мирных жителей были убиты в Мосуле the Great Middle East

В международной коалиции во главе с США заявили, что ликвидировали 1363 боевиков террористической группировки "Исламское государство" с момента начала активной фазы наступления на захваченный исламистами иракский город Мосул.



Миссия ООН зарегистрировала 58 тысяч погибших в с момента захвата Мосула боевиками ИГИЛ в 2014 году, сообщил специальный представитель ООН в Ираке Ян Кубиш в ходе брифинга Совета Безопасности ООН, передает Iraqi News.



По словам Кубиша, с начала января 2016 года до 30 сентября по меньшей мере 4446 мирных жителей были убиты и 9387 получили ранения.

Ранее сообщалось, что иракские войска готовятся продвигаться к аэропорту на южной окраине захваченного боевиками террористической организации "Исламское государство" города Мосул.

Во вторник, 8 ноября, солдаты курдских отрядов "Пешмарга" автономного иракского Курдистана заняли стратегически важный город Башика неподалеку от Мосула.

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмарга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".