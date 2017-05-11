В Москве задержали участников акции в поддержку геев в Чечне

Среди задержанных есть один гражданин Италии. Представители ЛГБТ-сообщества утверждают, что требование расследовать преследования геев поддержали уже около двух миллионов граждан РФ.

Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации.

В "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает.