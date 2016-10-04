В Москве установят памятник Калашникову высотой 7,5 метра

Экспертная комиссия выбирала между макетами в 6 метров и 7,5. Остановились на втором варианте.

В Москве установят памятник Калашникову с автоматом в руках Российское военно-историческое общество

Памятник Михаилу Калашникову высотой 7,5 метра будет установлен в Оружейном сквере Москве. По предварительным подсчетам, на его установку потребуется 35 млн рублей рублей (около 500 тыс. долларов).

Инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество. Планируется, что памятник установят в 2017 году.

Чтобы определить оптимальную высоту скульптуры, рабочая группа рассмотрела два силуэтных макета в натуральную величину памятника высотой: 6 и 7,5 метров. Эксперты остановились на втором варианте.

"Так как Михаил Калашников был человеком очень скромным, постамент будет небольшой – два метра. Основа композиции – пятиметровая фигура Калашникова, который держит в руках автомат. Позади нее силуэт земного шара, так как его изобретение используется по всему миру. Рядом святой Георгий на коне поражает копьем дракона — некие силы зла. Копье святого будет символом автомата Калашникова, задуманного как оружие добра. Тема защиты Мира, победы добра над злом актуальна и сегодня, в свете борьбы с запрещенной в нашей стране террористической организацией ИГИЛ", - заявился автор композиции, народный художник России Салават Щербаков.

Михаил Калашников скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни. За полгода до смерти написал предстоятелю РПЦ Кириллу Гундяеву письмо, в котором говорил о своей вине за убийства людей из автомата, которой на России считают его изобретением. В ответ на покаянное письмо Калашникова патриарх Кирилл ответил, что Русская православная церковь одобряет АК-47, поскольку он был создан для защиты Отечества, а не для террористов.