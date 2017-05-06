В Москве проходит митинг под лозунгом "Хватит Путина"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Несколько тысяч россиян устроили акцию в честь пятой годовщины протестов на Болотной площади.

В Москве проходит санкционированная акция против Путина. YouTube/ПЕРВЫЙ РУССКИЙ

Митинг на проспекте Сахарова в Москве под лозунгом "хватит Путина" санкционированный. Место его проведения огородила полиция.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента в столице России, акция посвящена пятой годовщине массовых протестов 6 мая 2012 года в Москве, которые состоялись накануне третьей инаугурации президента РФ Владимира Путина и закончились массовыми беспорядками, а в дальнейшем осуждением на реальные сроки заключения нескольких десятков россиян.

Сегодня участникам акции раздают значки с надписью "Свободу героям 6 мая", а также ленты с надписью "5 лет Болотной".

Также можно увидеть плакаты: "9 мая праздник, а у меня отберут последние", "Государство должно защищать нас, а не ездить", "Гомофобия убивает", "Иго ФСБ" и другие. Активист Ильдар Дадин, которого приговорили к трем годам за участие в антивоенных пикетах, сказал УНИАН, что его деятельность и в дальнейшем посвящена усилиям для прекращения российской войны против Украины.

"Я чувствую, что вина за ту кровь, что пролита моей страной в Украине, лежит и на моей совести, как на гражданина России, который не смог это предотвратить", - сказал Дадин, который пришел на митинг со связанным на плечи флагом Украины.

На сцене, активисты повесили баннер с надписью "Хватит Путина! Довольно войны! Достаточно мракобесие! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!". Но полиция его сорвала.

Напомним, что неделю назад по всей России прошли акции против Путина. У здания администрации Путина дежурили сотни правоохранителей. В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.