В Москве проходит митинг под лозунгом "Хватит Путина"

Несколько тысяч россиян устроили акцию в честь пятой годовщины протестов на Болотной площади.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента в столице России, акция посвящена пятой годовщине массовых протестов 6 мая 2012 года в Москве, которые состоялись накануне третьей инаугурации президента РФ Владимира Путина и закончились массовыми беспорядками, а в дальнейшем осуждением на реальные сроки заключения нескольких десятков россиян.
Сегодня участникам акции раздают значки с надписью "Свободу героям 6 мая", а также ленты с надписью "5 лет Болотной".
Также можно увидеть плакаты: "9 мая праздник, а у меня отберут последние", "Государство должно защищать нас, а не ездить", "Гомофобия убивает", "Иго ФСБ" и другие. Активист Ильдар Дадин, которого приговорили к трем годам за участие в антивоенных пикетах, сказал УНИАН, что его деятельность и в дальнейшем посвящена усилиям для прекращения российской войны против Украины.
"Я чувствую, что вина за ту кровь, что пролита моей страной в Украине, лежит и на моей совести, как на гражданина России, который не смог это предотвратить", - сказал Дадин, который пришел на митинг со связанным на плечи флагом Украины.
На сцене, активисты повесили баннер с надписью "Хватит Путина! Довольно войны! Достаточно мракобесие! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!". Но полиция его сорвала.
Напомним, что неделю назад по всей России прошли акции против Путина. У здания администрации Путина дежурили сотни правоохранителей. В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.УНИАН