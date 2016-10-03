В Москве ответили на решение США о прекращении переговоров по Сирии

В МИД РФ считают, что США "не сумели выполнить договоренности".

В МИД РФ традиционно считают США виновными во всех бедах crisisua.net

Россия сожалеет о решении США прекратить сотрудничество по мирному урегулированию конфликта в Сирии , передает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Сожалеем о решении Вашингтона свернуть работу групп специалистов в Женеве, отозвать экспертов и ограничиться исключительно сферой предотвращения конфликтов", – сказала Захарова.

По ее словам, США пытаются переложить на кого-то ответственность.

"Получается, что Вашингтон просто не выполнил ключевое условие договоренности для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность", – заявила она.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".