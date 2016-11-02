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В Москве опечатали единственный в России офис Amnesty International

2 ноября в 13:55

В офисе отключили электричество и сменили замки. 

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В РФ без предупреждения опечатали единственный офис правозащитников Amnesty International
В Москве городские власти опечатали офис международной правозащитной организации Amnesty International, отключив на объекте сигнализацию и поменяв замки.

Как сообщается на сайте организации, офис не получал каких-либо уведомлений, и помещение опечатали в отсутствие сотрудников.

Отмечается, что на двери офиса наклеена бумага с печатью Департамента городского имущества, на которой написано, что объект является "собственностью субъекта РФ", и вскрывать помещение без представителей власти – запрещено.

"Помимо этого, в офисе заменили замки и отключили сигнализацию, а через замочную скважину видны "какие-то провода". По телефонам, указанным на печати, никто не отвечает. в Amnesty International не знают, с чем это может быть связано. Организацию 20 лет исправно оплачивает аренду помещения", – резюмируется в сообщении.

Как отметил сотрудник московского офиса Amnesty в Москве Иван Кондратенко, в оставленной городскими властями бумаге предписывается обратиться в Департамент городского имущества, чтобы вывезти вещи, однако связаться с данным ведомством оказалось невозможно.

"Все наши компьютеры, бумаги, личные вещи - все осталось там, за закрытыми дверьми. Судя по всему, приходили рано с утра - аккумуляторы для компьютеров только что перестали пищать, электричество отключено. Никакого письма, уведомления, даже звонка - ничего не было. Amnesty арендовала здесь офис больше двадцати лет", – заключил он, добавив что их московский офис – это первое и единственное представительство организации в России.

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Правозащитники из Amnesty International неоднократно критиковали российскую власть за грубое нарушение прав человека. В феврале международная правозащитная организация в своем ежегодном докладе за 2015 год в очередной раз констатировала серьезное ухудшение в РФ ситуации в данной области.

Кроме того, в докладе Amnesty International заявила о причастности пророссийских боевиков к исчезновениям крымских татар. В 2015 году публичные мероприятия крымских татар постоянно запрещали; СМИ, работавшие на крымско-татарском языке, были вынуждены закрыться; у лидеров регулярно проходили обыски в домах, против них возбуждались уголовные дела, и их помещали под стражу по политически мотивированным обвинениям.

20 октября Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

По материалам: ZN.UA
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