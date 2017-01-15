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В московском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком

15 января в 10:20

Воздушное судно выехало на техническую полосу движения и столкнулся с автопогрузчиком. Пострадавших нет.

Домодедово
В результате инцидента в московском аэропорту никто не пострадал
airspot.ru
В аэропорту Домодедово самолет Ан-148 получил повреждения перед вылетом из Москвы в Саратов.

"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", сообщил агентству "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", - сказал он.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в результате ошибки руления.

"Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик, - сказал представитель аэропорта. - В результате инцидента пострадавших нет".

Напомним, что 21 октября 2014 года самолет Falcon, двигаясь по взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково, задел снегоуборочную машину и разбился. Погибли глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. 

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги аэропорт самолет Москва
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