В московском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком

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Воздушное судно выехало на техническую полосу движения и столкнулся с автопогрузчиком. Пострадавших нет.

В результате инцидента в московском аэропорту никто не пострадал airspot.ru

В аэропорту Домодедово самолет Ан-148 получил повреждения перед вылетом из Москвы в Саратов.

"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", сообщил агентству "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", - сказал он.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в результате ошибки руления.

"Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик, - сказал представитель аэропорта. - В результате инцидента пострадавших нет".

Напомним, что 21 октября 2014 года самолет Falcon, двигаясь по взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково, задел снегоуборочную машину и разбился. Погибли глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.