В московском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком

Воздушное судно выехало на техническую полосу движения и столкнулся с автопогрузчиком. Пострадавших нет.
"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", сообщил агентству "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", - сказал он.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в результате ошибки руления.
"Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик, - сказал представитель аэропорта. - В результате инцидента пострадавших нет".
Напомним, что 21 октября 2014 года самолет Falcon, двигаясь по взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково, задел снегоуборочную машину и разбился. Погибли глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.Интерфакс , ZN.UA ,