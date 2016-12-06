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В Молдове задержан боевик "ЛДНР"

6 декабря в 00:49

Подозреваемому грозит семь лет лишения свободы. 

наемник Молдова
В Молдове задержан боевик сепаратистов

Сотрудники спецслужб Молдовы задержали 22-летнего гражданина Молдовы, жителя Флорештского района, который подозревается в участии в войне на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщается на сайте Службы информации и безопасности (SIS) Молдовы. 

"Во время следственных мероприятий задержанный полностью признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сообщили в службе информации и безопасности Молдовы. 

По данным ведомства, граждане Молдовы все чаще попадают под подозрение в участии в наемнических операциях

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"В этом контексте SIS предупреждает граждан о серьезности и опасности участия в вооруженных конфликтах, военных действий или иных насильственных действий, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства", - отмечается на сайте службы. 

По материалам: ZN.UA
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