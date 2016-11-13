В Молдове состоялся второй тур выборов президента

По данным ЦИК, лидирует пророссийский кандидат Додон.

По данным ЦИК, на выборах в Молдове лидирует пророссийский кандидат Додон. Его конкурентка Санду заявила о фальсификации выборов

завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени в воскресенье, 13 ноября.

Явка на выборах достигла 53,3%, превысив на 4% явку во время первого тура, сообщает "Радио Свобода".

После закрытия избирательных участков под стены Центризбиркома в Кишиневе пришли протестующие, которых возмутило отсутствие возможности проголосовать у всех желающих граждан Молдовы за границей. Сообщается, что на избирательных участках в Лондоне, Бухаресте, Болонье, Москве и других городах не хватило бюллетеней.

По предварительным данным, каждое посольство получило по три тысячи бюллетеней, чего оказалось недостаточно.

В связи с этим кандидат от правых партия Майя Санду жестко раскритиковала ЦИК и Министерство иностранных дел, а также сделала заявление о фальсификации выборов.

"Выборы еще не закончились, но они уже сфальсифицированы. Граждан Молдавии лишили право голоса. Это было сделано сознательно, так как рубежом было открыто недостаточно избирательных участков, а также было завезено недостаточного бюллетеней для голосования. На многих участках в Италии, Великобритании, Франции, Румынии и других странах бюллетени для голосования закончились после обеда. Люди не могут проголосовать", – заявила Санду на пресс-конференции вечером в воскресенье.

Всего по предварительным данным за рабежом проголосовали около 130 тысяч граждан Молдовы, что является рекордным показателем за всю историю выборов в этой стране.

Как сообщает ЦИК Молдовы, после обработки 50% протоколов на выборах президента лидирует социалист Игорь Додон. По предварительным данным, он получил 57,7% голосов, в то время как за единого кандидата от правых партий Майю Санду поддержали 42,3% избирателей.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71%.

Подробнее читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".