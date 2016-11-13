В Молдове проходит второй тур президентских выборов

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За пост президента Молдовы борются пророссийский кандидат от Партии социалистов и единый кандидат от правых проевропейских партий.

За пост главы государства борются Игорь Додон и Майя Санду

В Молдове в воскресенье, 13 ноября, проходит второй тур выборов президента

Как показали результаты первого тура выборов в конце октября, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер.

В общей сложности в республике открыто около 2 тысяч участков для голосования, еще 100 участков работают за рубежом. За ходом голосования будут следить около 2,5 тысяч местных наблюдателей и около 500 зарубежных.

За пост главы государства борются пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71%.

Последние прямые выборы президента прошли в Молдове в 1996 году. С 2000 года президента избирал парламент, однако в марте нынешнего года конституционный суд страны постановил вернуться к всенародным президентским выборам.