В Молдове проходит второй тур президентских выборов

За пост президента Молдовы борются пророссийский кандидат от Партии социалистов и единый кандидат от правых проевропейских партий.
Как показали результаты первого тура выборов в конце октября, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер.
В общей сложности в республике открыто около 2 тысяч участков для голосования, еще 100 участков работают за рубежом. За ходом голосования будут следить около 2,5 тысяч местных наблюдателей и около 500 зарубежных.
За пост главы государства борются пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71%.
Последние прямые выборы президента прошли в Молдове в 1996 году. С 2000 года президента избирал парламент, однако в марте нынешнего года конституционный суд страны постановил вернуться к всенародным президентским выборам.Русская служба Би-би-си