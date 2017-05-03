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В Молдове признали неконституционным базирование в стране российских миротворцев

3 мая в 01:28

Это противоречит нейтралитету страны.

приднестровье
В Приднестровье незаконно пребывают российские миротворцы
inpress.ua
 Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских миротворцев на территории Приднестровья противоречит нейтралитету.

Согласно решению суда, принцип нейтралитета не противоречит Конституции и законодательству. При этом, "около 11% территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона Молдовы".

С запросом в Конституционный суд обратилась два года назад Либеральная партия Молдовы, требуя признать неконституционным пребывание российской армии на территории Приднестровья. 

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике на территории Молдовы размещены Совместные миротворческие силы, абсолютное большинство которых составляют военнослужащие РФ. 

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Как сообщалось, лидер самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение начать переговоры о предоставлении региону особого статуса внутри Молдовы. По словам Красносельского, он не собирается менять курс непризнанной республики на присоединение к России

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Молдова территория Россия суд миротворцы Конституция армия Приднестровье партия
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