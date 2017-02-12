В Минске обеспокоены формированием Россией новой дивизии у белорусской границы – обозреватель

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Главной причиной нынешнего кризиса в отношениях между Москвой и Минском стали недостаточные объемы российской финансовой помощи Беларуси.

Лукашенко обеспокоен стремлением РФ разместить в Беларуси свои войска Сайт президента Беларуси

Президент Беларусии его окружение встревожены из-за формирования Москвой новой дивизии возле российско-белорусской границы, а также запланированного на этот год проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", предусматривающих масштабную переброску российских сил на территорию Беларуси.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет обозреватель Владимир Кравченко. По его словам, очередной эпизод серьезного ухудшения отношений между Минском и Москвой связан, прежде всего, с желанием Беларуси добиться от Кремля более ощутимой экономической поддержки.

"Лукашенко заявляет: обострение отношений с Россией связано с опасениями Москвы, что Минск выйдет из-под влияния РФ и присоединится к западному миру. Белорусский президент лукавит: причиной нового кризиса в отношениях партнеров по Союзному государству стали газ и нефть. Иными словами — недостаточные объемы российской финансовой помощи Минску", – говорится в статье.

Автор указывает, что белорусского президента тревожит экономическая зависимость его страны от России, однако в последнее время он озабочен также стремлением Москвы расширить в Беларуси свое военное присутствие.

"Безусловно, экономическая зависимость Беларуси от России тревожит Лукашенко и его окружение. Как и формирование Москвой новой дивизии на белорусской границе наряду с размещенными там Кантемировской и Таманской дивизиями, и стремление Кремля разместить в Беларуси российские войска на постоянной основе, и планируемые военные учения "Запад—2017". Напомним, что этим маневрам предшествует масштабная переброска российских войск в Беларусь. И хотя на последней пресс-конференции Лукашенко заявил, что Россия никогда не оккупирует Беларусь — "даже если сюда введут тысячу танков — это невозможно", — в Минске присутствует страх", – констатирует автор.

"При этом в Минске хорошо понимают, что и на поддержку Запада не приходится особо рассчитывать, учитывая растущее нежелание Вашингтона и Брюсселя придерживаться жесткой линии в отношениях с Москвой. Поэтому только вопрос времени, когда Лукашенко ради социально-экономической стабильности в стране и сохранения своего режима "согласует рабочий график" с Путиным и пойдет на уступки Кремлю", – заключает Кравченко.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что решение России по установке приграничной зоны с Беларусью может вылиться в серьезный конфликт. Он также сообщил, что белорусская сторона обратилась в суд в связи с сокращением поставок российской нефти.

В сентябре прошлого года Лукашенко пожаловался на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ.

Читайте о сложностях в отношениях между Москвой и Минском в статье Владимира Кравченко "Брат мой, враг мой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".