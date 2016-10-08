В Минске мужчины с бензопилой напали на посетителей торгового центра, одна погибшая

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Одна девушка погибла, еще одна – госпитализирована, сообщили очевидцы.

Одного из нападавших задержали Белорусский партизан

в торговом центре "Европа" в центре Минска двое неизвестных мужчин с бензопилой и топором напали на посетителей. Очевидцы сообщили об одной погибшей девушке, пишет издание "Белорусский партизан".

Сообщается, что мужчин было двое. Работники и посетители кафе увидели, как по коридору центра бежит толпа людей, а за ними гонится мужчина в маске и с топором.

Позже выяснилось, что двое мужчин зашли в центр через боковой вход. Один из них напал с бензопилой на сидящих возле пиццерии девушек.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Иные подробности данного преступления в милиции пока не сообщают, объясняя это тем, что с момента совершения убийства прошло малое количество времени. Представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, однако, сообщает об одном задержанном.