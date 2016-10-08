В Минске мужчины с бензопилой напали на посетителей торгового центра, одна погибшая

Одна девушка погибла, еще одна – госпитализирована, сообщили очевидцы.
Сообщается, что мужчин было двое. Работники и посетители кафе увидели, как по коридору центра бежит толпа людей, а за ними гонится мужчина в маске и с топором.
Позже выяснилось, что двое мужчин зашли в центр через боковой вход. Один из них напал с бензопилой на сидящих возле пиццерии девушек.
На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Иные подробности данного преступления в милиции пока не сообщают, объясняя это тем, что с момента совершения убийства прошло малое количество времени. Представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, однако, сообщает об одном задержанном.Белорусский партизан