В Минобороны РФ подтвердили смерть второго российского медика в Алеппо

Военнослужащая получила ранения при обстреле госпиталя.

По словам представителя минобороны РФ, медики из России и Сирии сделали все, чтобы спасти раненую медсестру

В министерстве обороны РФ подтвердили гибель второго медика, которая получила ранения при обстреле госпиталя в сирийском городе Алеппо, сообщило российское агентство РИА "Новости".

"Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками оппозиции приемного отделения госпиталя Минобороны в Алеппо, погибла от полученных ран", — сказал официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что медики из России и Сирии сделали все, чтобы ее спасти, однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью.

"Сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги — детского врача", — добавил Конашенков.

Сегодня днем, 5 декабря, Конашенков сообщил о смерти медсестры в сирийском Алеппо, которая получила ранения в ходе обстрела госпиталя.

Ранее сообщалось, что на фоне наступления сил режима Башара Асада в восточном Алеппо, в городе закончились места для захоронення погибших. Сейчас тела умерших оставляют прямо на улицах или в переполненных моргах, либо хоронят во дворах городских кварталов.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Подробнее о причинах, участниках и ходе сирийской войны читайте в проекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".