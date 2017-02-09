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В Минфине США разъяснили решение по санкциям против ФСБ

9 февраля в 00:00

Решение касается распределения лицензий на импорт IT-продукции, и не означает смягчения санкций.

санкции
Санкции против ФСБ остаются в силе
meatbull / Depositphotos
Министерство финансов США разъяснило положения документа о пересмотре действия санкций против ФСБ РФ.

Генеральная лицензия №1 разрешает проводить определенные операции с ФСБ, но она не является документом о смягчении санкции, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина в среду, 8 февраля.

Речь идет о направлении запросов, получения, оплаты и распределения определенных лицензий на импорт, распространение или использование некоторой IT-продукции. Гражданам США не разрешено совершать сделки с ФСБ за исключением ограниченных целей.

Кроме того, по прежнему сохраняется запрет на экспорт любых товаров и услуг в аннексированный Крым, напомнили в ведомстве.

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Напомним, 2 февраля на сайте Минфина США появилось сообщение разрешение ряда ранее запрещенных операций с ФСБ, в частности, лицензирование экспорта в области электроники.

29 декабря 2016 года 44-й президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России, а также их руководителей за вмешательство российских спецслужб в американские выборы.

Позже сообщалось, что санкции, введенные США в отношении Федеральной службы безопасности РФ, поставили под угрозу импорт электроники в Россию, поскольку именно ФСБ отвечает за ввоз любых устройств с функцией шифрования.

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции США ФСБ
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