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В Минфине США исключили ослабление санкций против РФ для сотрудничества с американскими компаниями

22 апреля в 01:04

Тиллерсон самоустранился от принятия решения американского правительства в отношении Exxon Mobil.

ExxonMobil
Exxon Mobil не сможет обойти санкции против РФ
theqatarconsultancy.com
Вашингтон не будет снимать санкционные ограничения для компаний, которые стремятся к деловым отношениям с Россией, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 21 апреля, передает "Голос Америки".

"Проконсультировавшись с президентом Дональдом Трампом, Министерство финансов не будет делать исключений для американских компаний, включая Exxon Mobil, которые бы разрешили бурение, запрещенное действующими санкциями", – подчеркнул глава Минфина.

Журналист агентства Associated Press Джош Ледерман, в свою очередь, заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон самоустранился от участия в принятии любых решений правительства в отношении  компании Exxon Mobil, в которой он работал до прихода в политику.

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Ранее авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что компания ExxonMobil просит у Департамента юстиции США сделать для нее исключение и позволить возобновить совместные с "Роснефтью" буровые работы, несмотря на санкционный запрет.

Американские санкции против России заморозили крупные проекты, о которых Exxon Mobil под руководством Рекса Тиллерсона договорилась с "Роснефтью" еще в 2012 году. Речь идет о совместной разработке месторождений нефти в Арктике, бурения с применением современных технологий в Сибири, а также о совместных поисковых работах в Черном море.

В 2014 году правительство США уже делал для Exxon Mobil исключения из режима санкций, позволив ей завершить буровые работы в российской Арктике. Тогда Тиллерсон и другие руководители компании убедили Вашингтон, что опасно оставить работы незавершенными. Департамент юстиции дал согласие. Но в октябре, когда бурение было завершено, Exxon Mobil прекратила участие в совместном с Россией проекте.

Exxon Mobil добивается уступок от Департамента юстиции США, аргументируя это тем, что санкции ЕС против России не запрещают ее конкурентам работать с РФ. Поэтому американская компания боится, что норвежская Statoil и итальянская Eni просто вытеснят ее из Черноморского региона.

По материалам: Голос Америки (Українська служба)
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Тэги США санкции Тиллерсон Роснефть Exxon Mobil
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