Топ Новости
<
>

В МИД РФ возмутились из-за переговоров Украины и Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья

12 ноября в 01:03

У Лаврова назвали "зеоеный коридор" "провокационной идеей".

Приднестровье
В Кремле не оценили идею о "зеленом коридоре" для российских войск
puerrtto.livejournal.com
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не собирается выводить войска из Приднестровья, а также выразили возмущением предложением Украины предоставить "зеленый коридор" для военнослужащих 14-й армии.

"Это провокационная затея, украинская сторона не правомочна принимать такие решения", – заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Замминистра также утверждает, что российские войска находятся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" на основании международных договоров.

Читайте также: В Приднестровье начали подготовку к присоединению к России

Ранее министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил о готовности украинской стороны предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.

Руководство "ПМР" нервно отреагировало на переговоры Молдовы и Украины и заявило протест против вывода войск РФ из Приднестровья.

Напомним, российский миротворческий контингент находится в Зоне безопасности на Днестре с 1992 года. С тех пор Кишинев неоднократно заявлял о необходимости замены российских военныхмиссией гражданских наблюдателей.

На территории Приднестровского региона расквартированы части 14-й российской армии, а в селе Кобасна Рыбницкого района находятся склады с боеприпасами, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн снарядов и авиабомб.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Украина Молдова Приднестровье ПМР
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости