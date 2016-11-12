В МИД РФ возмутились из-за переговоров Украины и Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья

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У Лаврова назвали "зеоеный коридор" "провокационной идеей".

В Кремле не оценили идею о "зеленом коридоре" для российских войск puerrtto.livejournal.com

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не собирается выводить войска из, а также выразили возмущением предложением Украины предоставить "зеленый коридор" для военнослужащих 14-й армии.

"Это провокационная затея, украинская сторона не правомочна принимать такие решения", – заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Замминистра также утверждает, что российские войска находятся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" на основании международных договоров.

Ранее министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил о готовности украинской стороны предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.

Руководство "ПМР" нервно отреагировало на переговоры Молдовы и Украины и заявило протест против вывода войск РФ из Приднестровья.

Напомним, российский миротворческий контингент находится в Зоне безопасности на Днестре с 1992 года. С тех пор Кишинев неоднократно заявлял о необходимости замены российских военныхмиссией гражданских наблюдателей.

На территории Приднестровского региона расквартированы части 14-й российской армии, а в селе Кобасна Рыбницкого района находятся склады с боеприпасами, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн снарядов и авиабомб.