В МИД РФ усомнились в успешном применении "матери всех бомб"

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В Кремле хотят видеть доказательства эффективности сброшенной бомбы.

МИД РФ хочет доказательств эффективности "материнской бомбы" crisisua.net

Россия хочет увидеть доказательства эффективности сброшенной на боевиков "ИГИЛ" в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулове.

"Американцы, похвалившись, что они сбросили на Афганистан самую мощную бомбу, заявляют о том, что это успех. Успех в чем? В том, что бомба взорвалась? Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали? Когда будут свидетельства, тогда будет и предмет для дискуссии", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, согасен ли он, что США используют Афганистан в качестве полигона, в МИД РФ сказали: "Похоже на это".

Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").

Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.