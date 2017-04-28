В МИД РФ назвали вероятную дату встречи Тиллерсона с Лавровым

Руководители внешнеполитических ведомств США продолжат обсуждение проблемы Сирии.

Тиллерсон и Лавров могут встретиться во время заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета Посольство США в РФ / Twitter

Государственный секретарь СШАи министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться во время заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета 10-11 мая, сообщили в МИД РФ.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков сообщил журналистам в четверг, 27 апреля, что руководители внешнеполитических ведомств двух государства могут продолжить обсуждение сирийской проблемы, а также других вопросов, по которым у них есть расхождения.

"Нет никаких сомнений в том, что им есть, о чем говорить. Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Помимо арктической тематики, повестка дня довольно насыщенная", – отметил замглавы МИД РФ.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.