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В МИД РФ назвали вероятную дату встречи Тиллерсона с Лавровым

28 апреля в 00:24

Руководители внешнеполитических ведомств США продолжат обсуждение проблемы Сирии.

Тиллерсон Лавров
Тиллерсон и Лавров могут встретиться во время заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета
Посольство США в РФ / Twitter
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться во время заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета 10-11 мая, сообщили в МИД РФ.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков сообщил журналистам в четверг, 27 апреля, что руководители внешнеполитических ведомств двух государства могут продолжить обсуждение сирийской проблемы, а также других вопросов, по которым у них есть расхождения.

"Нет никаких сомнений в том, что им есть, о чем говорить. Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Помимо арктической тематики, повестка дня довольно насыщенная", – отметил замглавы МИД РФ.                      

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Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В частности,  Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.

По материалам: ТАСС
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Тэги Тиллерсон США РФ Лавров
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