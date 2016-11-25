В МИД Польши заявили о возможной российской агрессии

Россия способна на ведение агрессивной политики в отношении соседствующих с ней суверенных держав, считает глава МИД Витольд Ващиковский.
"Мы сейчас смотрим на восток с растущим беспокойством, что Россия может снова стать на путь агрессии и строительства новой империи, а мы снова можем стать ее жертвой", - отметил Ващиковский во время своего выступления в Ирландии.
Глава МИД напомнил о российской агрессии в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году.
"Эти события свидетельствуют о том, что Россия готова применить военную силу против соседних с ней суверенных государств" - добавил политик.
По мнению чиновника, у России есть желание бить по целям вдали от собственных границ. В качестве примера он привел кибератаки российских хакеров во время президентских выборов в США.
Польша настроена по отношению к России неоднозначно враждебно, подчеркнул Ващиковский.
"Польша хочет стабильной и предсказуемой России, которая действует в соответствии с международным правом", - озвучил ожидания Польши министр.
Напомним, ранее Министр обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о подготовке бригад войск территориальной обороны Польши для защиты от российской агрессии. Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал политическим жестом размещение российских ракетных комплексов "Искандер-М" возле границ Литвы и Польши.liga.net