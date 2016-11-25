В МИД Польши заявили о возможной российской агрессии

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Россия способна на ведение агрессивной политики в отношении соседствующих с ней суверенных держав, считает глава МИД Витольд Ващиковский.

В МИД Польши Россию считают непредсказуемым и агрессивным соседом ipress.ua

Угроза российской агрессии в отношениидостаточно велика, считает глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Мы сейчас смотрим на восток с растущим беспокойством, что Россия может снова стать на путь агрессии и строительства новой империи, а мы снова можем стать ее жертвой", - отметил Ващиковский во время своего выступления в Ирландии.

Глава МИД напомнил о российской агрессии в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году.

"Эти события свидетельствуют о том, что Россия готова применить военную силу против соседних с ней суверенных государств" - добавил политик.

По мнению чиновника, у России есть желание бить по целям вдали от собственных границ. В качестве примера он привел кибератаки российских хакеров во время президентских выборов в США.

Польша настроена по отношению к России неоднозначно враждебно, подчеркнул Ващиковский.

"Польша хочет стабильной и предсказуемой России, которая действует в соответствии с международным правом", - озвучил ожидания Польши министр.

Напомним, ранее Министр обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о подготовке бригад войск территориальной обороны Польши для защиты от российской агрессии. Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал политическим жестом размещение российских ракетных комплексов "Искандер-М" возле границ Литвы и Польши.