В МИД Польши заявили о недопустимости российского давления на расследование смоленской катастрофы

Польское дипломатическое ведомство остро отреагировало на заявления российского посла о следствии по смоленской авиакатастрофе.

МИД Польши требует от России перестать вмешиваться в польское следствие по смоленской катастрофе Wikimedia commons

Российская сторона не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы навязывать Польше пути проведения и сроки окончания расследования

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД Польши в ответ на заявления, сделанные послом РФ в Польше Сергеем Андреевым в интервью порталу Wirtualna Polska.

Указывается, что заявление российского дипломата – это пример попытки навязать польским следователям определенные результаты расследования. Оно также подтверждает желание российской стороны отсрочить решение по возвращению польскому правительству обломков президентского самолета Ту-154, которые принадлежат Польше.

Польская сторона считает такую позицию неприемлемой, и во всех контактах с российской стороной МИД Польши подчеркивает необходимость вернуть обломки как можно скорее.

Как сообщает Радио Польша, накануне в интервью Wirtualna Polska российский посол заявил, что обломки Ту-154М не будут возвращены Польше до тех пор, пока Варшава не признает версию отчета МАК "правдивой и обязывающей". Он также добавил, что следственный комитет РФ должен проверить все новые версии, касающиеся катастрофы, которые возникают в Польше.

Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.