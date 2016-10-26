В МИД Литвы назвали Россию проблемной страной

Линкявичус сравнил ситуацию в сирийском Алеппо с военными действиями в Украине и Грузии.

Линкявичус считает, что проходят много встреч и саммитов пока в Алеппо гибнут люди Верховная Рада

Европейский Союз и НАТО должны своевременно реагировать и отвечать на агрессивные действия РФ, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Когда мы говорим о проблемных странах, первой приходит на ум не супердержава Россия, а суперпроблема Россия. Сегодня важно реагировать своевременно, а не ждать, пока станет поздно, что иногда случается", - сказал Линкявичюс "Европейской правде".

Он добавил, что речь идет о всех странах и в целом, о мировой безопасности.

Министр подчеркнул, что в ЕС есть внутренние проблемы, как миграция и выход Британии, но также и внешние угрозы, как боевые действия в Украине и Сирии.

Линкявичус отметил, что проходят много встреч, саммитов, рукопожатий в то время, как в Алеппо гибнут люди.



"Подобная ситуация происходит в Украине. Кто-то пытается перекроить границы. И это не первый раз, то же было в Грузии в 2008 году", - добавил он.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Литва не исключает возможности применения персональных национальных санкций по отношению к депутатам Государственной думы РФ, которые были избраны по квоте оккупированного Крыма, если в ЕС не будет общего решения по данному вопросу.