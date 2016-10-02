Топ Новости
<
>

В МИД Австралии рассчитывают, что имена виновных в катастрофе MH17 назовут до конца года

2 октября в 21:31

Суд должен настаивать на экстрадиции преступников из РФ.

Джули Бишоп
Глава МИД Австралии Джуди Бишоп надеется, что суд над военными преступниками, сбившими малазийский "Боинг" начнется в обозримом будущем
un.org
Имена виновных в атаке на малазийский "Боинг", сбитый над территорией оккупированного Донбасса в 2014 году, могут быть подтверждены до конца 2016 года, считает министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Следующий шаг (после обнародования предварительных результатов расследования Объединенной следственной группы, – Ред.) – это идентификация виновных среди российских военых и определение тех, кто отдавал приказ и управлял установкой (зенитно ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг", – Ред.). Этот процесс уже начался, и  я надеюсь, что до конца этого года или к началу следующего он будет завершен, и начнется судебное преследование", – заявила министр в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 2 октября, передает "Голос Америки".

Бишоп уточнила, что дело о катастрофе MH17 может рассматриваться как международными, так и национальными судами, если у них будет возможность требовать экстрадиции преступников и при условии защиты интересов родственников всех 298 жертв.

Читайте также: Порошенко уверен в наказании россиян, сбивших малайзийский "Боинг" над Донбассом

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

В сентябре 2016 года международные следователи подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.

По материалам: Голос Америки (Українська служба)
Читайте также
Тэги Боинг MH17 Бук Россия Австралия трибунал
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости