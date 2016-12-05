В метро Будапешта столкнулись поезда, есть раненные

Водитель одного из составов не смог справиться с управлением на обледеневших путях, и врезался в другой. В столкновении пострадали десять человек.

Водитель одного состава врезался в другой, стоящий на станции

В столицеБудапеште столкнулись два состава метро, в результате аварии пострадали десять человек. Авария произошла на линии метро М2, рано утром в понедельник, 5 декабря, сообщает Daily News Hungary

Прибывающий на железнодорожную станцию Дели состав, столкнулся с задней частью поезда, который в тот момент стоял на станции и не успел отъехать. В обоих поездах находились пассажиры.

Девять из десяти пострадавших получили ушибы и травмы конечностей, и были доставлены в больницу, сообщает Национальная служба скорой помощь Венгрии (OMSZ). По словам медиков, угрозы для жизни пострадавших нет, один из пассажиров получил легкие травмы, он получил помощь на месте.

В связи с аварией сообщение поездов между станциями Эрш везер тере и Пушкаш Ференц Штадион (расположены на линии М2 - ред.) прекратили. По словам председателя Будапештской транспортной компании Тибора Болла, сообщение будет восстановлено во вторник, 6 декабря.

Он также рассказал о том, что станции, между которыми перекрыли сообщение, наземные, и палая листва и обледенение железнодорожных путей являются очень большой проблемой для данного участка столичного метрополитена. По словам Болла, водителей компании инструктировали на этот счет, и просили максимально снижать скорость, чтобы успеть переключиться на другой скоростной режим при необходимости. Он считает, что показания бортового компьютера врезавшегося состава позволят определить, придерживался ли водитель данных рекомендаций.

Несколько дней назад на второй линии будапештского метро также возникла проблема – из-за задымления состава потребовалась эвакуация пассажиров.

В ноябре 2016 года на индийской железной дороге произошла крупная авария. Неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибло больше ста человек, еще 150 получили ранения.

Аналогичная венгерской ситуация случилась в Пакистане в начале ноября 2016 года. В городе Карачи столкнулись 2 поезда, в результате чего погибли 11 человек, еще 40 пассажиров травмировались. Один из составов врезался в другой, стоящий на станции. Его ошибочно перевел на тот же путь регулировщик.