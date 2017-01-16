В Мексике во время музыкального фестиваля произошла стрельба, как минимум пять человек погибли

Еще девять человек получило ранения.

Стрельба началась на 12-й улице перед клубом

Во время фестиваля электронной музыки BPM возле клуба Blue Parrot в Плая-дель-Кармен состоялась стрельба в результате которой пострадали по меньшей мере 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на мексиканского полицейского. Полицейский предоставил информацию на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен давать комментарии по поводу расследования.

Организаторы фестиваля BPM опубликовали заявление о четырех погибших и 12 раненых. В заявлении указано, что стрельбу устроил один человек.

"Стрельба началась на 12-й улице перед клубом и три охранника BPM были среди тех, чьи жизни были потеряны при попытке защитить посетителей фестиваля", – написано в заявлении BPM.

Ранее сообщалось о пяти погибших и восьми раненых в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Убийства были совершены стрелком-одиночкой за неопределенных мотивов.