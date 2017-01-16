В Мексике во время музыкального фестиваля произошла стрельба, как минимум пять человек погибли

Еще девять человек получило ранения.
Организаторы фестиваля BPM опубликовали заявление о четырех погибших и 12 раненых. В заявлении указано, что стрельбу устроил один человек.
"Стрельба началась на 12-й улице перед клубом и три охранника BPM были среди тех, чьи жизни были потеряны при попытке защитить посетителей фестиваля", – написано в заявлении BPM.
Ранее сообщалось о пяти погибших и восьми раненых в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Убийства были совершены стрелком-одиночкой за неопределенных мотивов.ZN.UA