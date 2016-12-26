В Мексике в день Рождества убили более 10 человек

На западе Мексики на Рождество был зафиксирован всплеск насилия.

В мексиканском штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями mexico.cnn.com

Отрезанные головы нашли в городе Хикильпан-де-Хуарес в штате Мичоакан в Мексике , сообщает местная прокуратура - в последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями. Ни опознать убитых, ни найти их тела пока не удалось.

Одновременно правоохранительные органы соседнего штата Герреро сообщили об убийстве неизвестными двух семей в городе Атояк-де-Альварес. Преступники ворвались дом и застрелили семейную пару и еще одну семью из пяти человек.

Из семи убитых трое оказались полицейскими. Нападавшие планировали убить одного из них в отместку за его борьбу с преступниками, но в итоге застрелили всех, кто был в доме в момент нападения.

Наркокартели Мексики переправляют огромное количество наркотиков, прежде всего кокаина, в США, и Герреро считается самым криминогенным штатом в стране. В нем действуют сразу несколько крупных наркокартелей, соперничающих друг с другом.

Штат Мичоакан входит в число важнейших перевалочных пунктов для переброски наркотиков в США. В 2013 году местные жители в ответ на разгул наркомафии даже начали создавать добровольные дружины для борьбы с ней.