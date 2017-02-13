В Мехико прошли многотысячные протесты против Трампа

Протестующие требовали прекращения враждебной политики к иммигрантам.

Мексиканцы упрекают Дональда Трампа в отсутствии уважения к Мексике The Washington Post

Около 20 тысяч мексиканцев вышли напротив американского президента Дональда Трампа в столице Мексики. Протестующие требовали от американского президента уважения и прекращения враждебной политики к мигрантам, сообщает AP

Главными причинами протеста стали обещания Трампа построить стену на границе с Мексикой и увеличить массовые депортации мексиканского населения. В то же время, протестующие подчеркивали, что протест происходит не против США, а именно против действий их президента.

Ранее сообщалось, что стена, которую Дональд Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе,, а время ее возведения растянется на три с половиной года.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.