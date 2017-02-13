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В Мехико прошли многотысячные протесты против Трампа

13 февраля в 09:32

Протестующие требовали прекращения враждебной политики к иммигрантам.

Трамп Ньето
Мексиканцы упрекают Дональда Трампа в отсутствии уважения к Мексике
The Washington Post
Около 20 тысяч мексиканцев вышли на протесты против американского президента Дональда Трампа в столице Мексики. Протестующие требовали от американского президента уважения и прекращения враждебной политики к мигрантам, сообщает AP.

Главными причинами протеста стали обещания Трампа построить стену на границе с Мексикой и увеличить массовые депортации мексиканского населения. В то же время, протестующие подчеркивали, что протест происходит не против США, а именно против действий их президента.

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Ранее сообщалось, что стена, которую Дональд Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 миллиардов долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мексика протест США Трамп
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