В Мехико прошли многотысячные протесты против Трампа

Протестующие требовали прекращения враждебной политики к иммигрантам.
Главными причинами протеста стали обещания Трампа построить стену на границе с Мексикой и увеличить массовые депортации мексиканского населения. В то же время, протестующие подчеркивали, что протест происходит не против США, а именно против действий их президента.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.ZN.UA