В Майами произошла стрельба, есть раненные

Неизвестный из автомобиля расстрелял группу людей. Семь человек ранены, один из них находится в критическом состоянии.

Неизвестный стрелок обстрелял в Майами группу празднующих людей Андрей Товстыженко, ZN.UA

В воскресенье, около 18:00 по местному времени, неизвестный подъехал на автомобиле к группе людей и, сообщает Bnonews . Инцидент произошел в одном из районов Майами, штат Флорида.

По данным полиции, люди собрались у частного дома в районе Вест Литтл Ривер округа Майами-Дейд, чтобы отпраздновать новый год.

В результате стрельбы семь человек получили ранения, из них трое – подростки. Один из раненных, 17-ти летний парень, доставлен в больницу в критическом состоянии. Ранения других пострадавших не представляют угрозы для жизни.

Полиция Майами подозревает в совершении этого преступления нескольких человек, но более подробные сведения о подозреваемых пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее, 19 декабря неизвестный молодой мужчина в темной одежде ворвался в исламский молитвенный центр Цюриха и открыл огонь по всем присутствующим в нем. В результате инцидента три человека получили ранения.

20 декабря неизвестный начал стрельбу в магазине немецкого города Висбаден. В результате инцидента погибла женщина, продавец магазина. Еще двое человек, ее муж и племянник, получили ранения.